Le virus de la rhinopneumonie contraint le monde équestre à confiner les chevaux

Il n’y a pas que les humains qui sont touchés par une épidémie. Les chevaux aussi doivent actuellement faire face à un virus : la rhinopneumonie.



Alors, pour eux, il n’est plus question de balade en extérieur, d’entraînement ni de concours. Près de Walcourt, les 42 chevaux que Sarah Van Ischott héberge sont dans leur box : ils sont confinés. "Nos chevaux ne peuvent pas sortir de l’écurie et avoir des contacts avec d’autres chevaux."



La rhinopneumonie est caractérisée par la fièvre, des difficultés respiratoires et des problèmes neurologiques.



Selon Chloé Dallenogare, vétérinaire spécialisée dans les chevaux, "Ils peuvent en mourir vraiment. Et, s’ils n’en meurent pas, il se peut qu’il y ait des séquelles neurologiques, c’est-à-dire qu’ils ne retrouvent pas 100% de leur faculté de déplacement."



L’épidémie a démarré lors d’un concours de saut d’obstacles en Espagne. Elle s’est répandue rapidement et des cas ont été détectés en Belgique. Cela a déclenché une vague de panique dans le monde équestre. Une panique alimentée par des images de réseaux sociaux où l’on voit des chevaux qui ne savent plus se tenir debout et qu’on essaie de relever tant bien que mal.



Ce virus n’est pas nouveau et il existe d’ailleurs un vaccin depuis longtemps. Mais le monde équestre s’est littéralement rué dessus et la demande a été multipliée par trente. Du coup, c’est la pénurie et Chloé ne sait plus vacciner : "Je dois dire non maintenant au téléphone. Je n’ai plus de doses vraiment."



La rhinopneumonie ne s’attaque qu’au cheval, elle n’est pas transmissible à l’humain.