Le tuning a aussi ses adeptes chez les routiers : "On me reconnaît quand je suis sur la route"

Un pot d'échappement vertical, un moteur ronflant et des dessins sur la carrosserie, le tuning a aussi ses adeptes chez les camionneurs. Quelques-uns se sont d'ailleurs donnés rendez-vous ce dimanche à la foire d’hiver d’Hérinnes, près de Tournai, pour une expo de poids lourds pas vraiment conventionnels.

Bernard est routier à la retraite. Il fait tout pour que son camion sorte du lot. Sur la carrosserie rouge, il a ainsi fait dessiner des images du célèbre film "Top Gun " avec Tom Cruise. "C’est un rêve que j’avais depuis longtemps, dit-il. C’est une personnalisation qui a demandé 3 mois de travail. C’est une passion qui me permet de continuer à voir les anciens amis de la route. On se retrouve dans les meetings."

Le camion de Ludovic ne passe pas non plus inaperçu. Et pour rendre son camion particulier, il a mis le prix. Plus ou moins 200 000 euros, soit le double d’un camion normal. "Mais je passe 60 heures par semaine dedans, précise-t-il. J’ai donc voulu qu’il soit confortable. Je suis plus dans mon camion qu’à la maison."

Ce qui plaît dans le tuning ? "Le fait d’être à part des autres, répond Ludovic. Il n’y a pas deux camions comme celui-là. Ce qui est amusant, c’est qu’on me reconnaît quand je suis sur la route."

L’an prochain, la foire d’hiver d’Hérinnes compte attirer encore plus de camions remarquables.