Le travail à temps partiel pour sauver l’aéroport de Charleroi ?

Les responsables du BSCA, le Brussels South Charleroi Airport, auraient besoin de quatre millions d’euros pour sauver l’aéroport durement marqué par la pandémie du coronavirus covid 19. C’est en tout cas ce qui ressort des négociations en cours entre direction et syndicats. Et c’est moins qu’annoncé puisqu’on parlait d’un trou évalué jusqu’à dix millions d’euros.



Selon le quotidien " La Dernière Heure " de ce mardi matin, la proposition sur la table serait de faire passer tout le personnel de l’aéroport en travail 4/5e avec perte de salaire. Mais les négociations se poursuivent et ce point devrait peut-être être abordé lors d’une prochaine réunion.