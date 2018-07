Le Tour de France passe par Charleroi grâce à sa BD officielle

Le Tour de France cycliste bat son plein en ce moment. Les étapes de montagne sont particulièrement passionnantes évidemment. Et les cols mythiques ainsi que leurs histoires héroïques sont au centre du nouveau tome de la bande dessinée officielle du Tour de France : "La Bataille des Nuages".

Cette BD a été confiée il y a 3 ans aux éditions Dupuis de Marcinelle. Et ces dernières ont fait appel à des auteurs originaires de Charleroi : le scénariste Didier Ocula et le dessinateur Thomas Liera. Ce dernier explique la minutie et la précision avec laquelle il a dû travailler : "Techniquement, c’est vrai que ce n’est pas évident. Moi je ne voulais vraiment rien laisser au hasard. Si c’est le passionné de vélo qui regarde notre bande dessinée, vraiment tous les détails doivent être parfaits. Les maillots, les marques de vélo, tout quoi. Même le pédalier de Merckx que j’ai dessiné, c’est son pédalier quoi. Des fois, c’était vraiment style le vélo de Jean Robic 1947. J’ai plongé dans toutes les informations pour avoir deux jours de références et un jour de dessin. Au-delà des détails des vélos, la chose la plus belle que l’on a apprise en regardant le cyclisme et le tour de France, c’est comment l’humain affronte le sacrifice et ça c’est au-delà du sport. Et la montagne c’est ça quoi. Moi j’ai vraiment adoré tous les petits coureurs et les grands qui ont su affronter les grands cols. L’esprit du sacrifice qui est raconté dans les nuages."

"La Bataille des Nuages", c’est le troisième tome de la BD officielle du Tour de France consacrée aux grands cols qui est paru aux éditions Dupuis.