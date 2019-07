Le thème du temps qui passe au cœur du parcours artistique Artour dans la région du Centre

La 12e biennale ARTour se tient depuis un mois et jusqu’au 8 septembre dans la région du Centre. Dix lieux de culture et des sites remarquables de la région exposent des œuvres, des installations d’artistes contemporains belges et étrangers. Thème de cette édition 2019 : "D’un temps à l’autre, quand l’art contemporain rencontre le patrimoine".



Eric Claus, coordinateur de la biennale Artour, explique ce choix : "Il se fait que, cette année, le Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée programmait une exposition intitulée "Bientôt déjà hier : métamorphose et écoulement du temps." Et l’idée était de prolonger cette thématique avec une série de propositions qui abordent, mais de façons très diverses, ce concept assez insaisissable du temps. Le parcours artistique passe par dix lieux différents et La Louvière concentre cinq de ces lieux. C’est vrai qu’en une journée c’est peut-être un peu compliqué de tout voir et je pense qu’il faut compter deux jours. Par rapport aux musées, je dois signaler que nous proposons un pass au prix de 1à euros qui permet d’entrer dans les cinq musées payants. Et puis, toute information pratique peut être consultée sur le site internet de la manifestation."



"ARTour" se décline donc jusqu’au 8 septembre, notamment à Soignies, au Bois-du-Luc, au Musée Royal de Mariemont, au Musée Alexandre Louis Martin à Carnières, au Musée du masque de Binche et dans plusieurs endroits de La Louvière comme le Centre de la Gravure ou le Centre Daily-Bul pour ne citer qu’eux.