Le succès des grainothèques: "Il faut réapprendre à voir la plante jusqu'au stade des graines"

La graine. La fleur. Le fruit. Et puis... les graines. En théorie, il suffit de se servir en fin de cycle dans la nature pour emmagasiner de quoi planter la saison suivante. Mais qui le fait encore aujourd'hui? "Les semences faisaient parties du quotidien de nos parents et nos grands-parents. Notre génération a perdu ce savoir-faire, mais c'est récupérable", explique Marie-Yvonne Michez. Cette Athoise y croit et elle vient de lancer Graines de Géants dans sa commune pour faciliter les échanges de semences entre les habitants. Cette nouvelle grainothèque s'ajoute à la centaine que compte déjà le territoire de Wallonie-Bruxelles. Tournesols, tagètes, tomates ou petits pois: voilà les graines qu'on trouve entre autres dans les enveloppes déposées à l'administration communale et à la ludothèque d'Ath. Il suffit de se servir. "Le but, c'est de permettre aux gens de démarrer un potager ou un parterre à moindre frais". Et les graines sont non seulement gratuites, mais également reproductibles, contrairement à certaines qu'on trouve dans le commerce, les hybride F1: "L'idée, c'est de reprendre la main sur ce qui se passe dans nos jardins".

Des graines. - © P.W. - RTBF De la patience. - © P.W. - RTBF De l'ordre. - © P.W. - RTBF

Marguerite, bleuet et cabaret aux oiseaux Mais d'où viennent ces graines gratuites? "Des particuliers nous ont donné une partie de leurs semences, un don nous a permis d'acheter des graines à des semenciers et la grainothèque de la Pépinière, à Tournai, nous a également aidés." Depuis le lancement de Graines de Géants, début mars, le stock se vide petit à petit. "Mais on compte sur les jardiniers de la région pour le réapprovisionnement." Des boîtes sont disponibles pour ces retours de graines. Mais pas de pression, insiste Marie-Yvonne Michez: "Plantez vos graines, prenez soin de votre jardin et restez attentif à ce qui se passe en fin de saison! Il faut réapprendre à voir la plante jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle va produire des graines. Ce stade-là est important et on doit le réapprendre".

Et s'il n'en restait qu'une ? Le calendula ! - © P.W. - RTBF

Pour le moment, toute la collection de Graines de Géants tient dans une armoire. Marie-Yvonne vient parfois y flâner comme d'autres s'émerveillent devant une bibliothèque. Ses préférées ? "La marguerite, le bleuet ou un chardon qu'on appelle le cabaret aux oiseaux. C'est une véritable table d'hôtes pour les insectes et les oiseaux... C'est important aussi de penser à eux quand on veut embellir son jardin". Et s'il n'en restait qu'une ? "Ce serait la graine de calendula. On l'appelle aussi le souci. Il paraît que si on en plante dans son jardin, on en a beaucoup moins dans la vie..." Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur le site grainesdegeants.be