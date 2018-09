Le stress de la rentrée académique: un outil marketing?

C'est la rentrée académique aujourd'hui... Plus de 210.000 étudiants vont retrouver les grands auditoires. Pour attirer ces étudiants, les écoles supérieures redoublent d'inventivité.

La haute école Condorcet à Ath a par exemple proposé des ateliers d'auto-hynose. Le but c'est d'apprendre à gérer son stress avant d'étudier...

La peur de la rentrée

Dans une salle de cours, les futurs étudiants ont les yeux fermés. Ils ne découvrent évidemment pas l'art de la sieste... Ils apprennent à se détendre pour mieux attaquer l'étude. Ils doivent se masser le lobe des oreilles pour se calmer. Car les futurs étudiants sont parfois paniqué à l'idée de quitter l'univers réconfortant du secondaire... "Je suis très timide. J'ai très peur du regard des autres. Alors rentrer dans une nouvelle école avec des étudiants que je ne connais pas, ça me fait peur" confie Cléa. Maxime lui n'est pas très à l'aise à l'idée de quitter ses parents. "On habite Mettet. C'est loin de Ath. Au départ, ça ne va pas être évident. Mais je suis sur que tout va bien se passer."

Des journées découvertes

Pour rassurer... les journées découvertes se multiplient dans le supérieur. A l'UMONS, ils étaient plus de 800 dans les rues pour mieux connaitre leur nouvelle ville. Un bon moment de détente: Ysaline a des étoiles dans les yeux: "C'était génial de pouvoir prendre nos marques dans la ville. De connaitre les endroits importants. Et puis surtout, pouvoir parler avec des étudiants plus anciens, ça n'a pas de prix. Ça nous rassure."

60% d'échec en première année

Sauf que les études... ce n'est hélas pas que de l'amusement. En première année: 60% des étudiants ratent à leur première tentative. La charge de travail s'accumule, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Nora est en rentre en première Master. Elle connait la clé de la réussite: "On ne peut vraiment compter que sur soi-même. Il y a une super ambiance de travail ici à l'UMONS. Mais au final, il faut bosser pour réussir, on n'a pas le choix."

Un leurre ou une vraie plus-value?

L'échec, une dure réalité qui contraste avec les journées découvertes. Ces journées de détente donnent l'impression d'être un leurre.

De servir simplement à appâter l'étudiant pour qu'il s'inscrive. "Non ce n'est pas un leurre" se défend Pascale Dubois, conseillère psychopédagogique à l'UMONS. "C'est dans cet esprit de détente que ces étudiants vont pouvoir établir des liens, des premiers contacts... Des contacts qui resteront peut-être bien marqué durant tout leur parcours universitaire."

Avec des nouvelles connaissance...Des lobes d'oreille tout lisse... l'année peut démarrer du bon pied!