Le street art : un des atouts touristiques nouveaux pour la ville de Charleroi

La maison du tourisme du Pays de Charleroi a publié un guide qui reprend toute l’offre touristique proposée cet été. Celui-ci regroupe une trentaine d’opérateurs de la région : musées, hôtels, gîtes, attractions, etc.



Il faut dire que, après plus d’une année de quasi-inactivité pour le secteur touristique, Charleroi espère bien attirer, notamment, les touristes belges. Ceux qui profitent des vacances pour découvrir le pays plutôt que de partir à l’étranger.



La ville veut continuer à mettre en valeur son patrimoine industriel avec le site du Bois du Cazier ainsi que les terrils. Un nouveau groupe nommé les " Terri-bles " organise d’ailleurs, depuis le mois de mai, des visites guidées à pied ou à vélo sur ces montagnes de charbon.



Mais Charleroi aimerait aussi attirer un public jeune et dynamique et, pour ce faire, la Ville mise beaucoup sur des activités inspirées de la culture urbaine comme le street art. Il y a tout un parcours de graffitis dans le centre. Et il sera bientôt possible de le découvrir avec des vélos colorés qui ont été customisés par les graffeurs eux-mêmes. L’auberge de jeunesse de Charleroi a aussi développé une application qui reprend les bons plans restos et balades. Un programme qui devrait plaire aux amateurs de city-trips à la belge.



Alors, bien sûr, ceci n’est bien sûr qu’une petite partie de l’offre touristique de cet été. Vous pouvez vous procurer le guide complet à la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi ainsi que sur son site web.