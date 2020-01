Le Service Administratif à la Maison (SAM) vient en aide aux montois(es) qui ne savent plus se déplacer

Commander une nouvelle carte d'identité quand on n’a pas les moyens physiquement de se déplacer, cela peut s'apparenter à un parcours du combattant. Pour venir en aide aux personnes fragiles ou isolées, la ville de Mons propose un service administratif à la maison. Il est réservé aux personnes de plus de 75 ans ou aux personnes à mobilité réduite.

SAM, c’est son nom (Service Administratif à la Maison) permet à des agents communaux de se rendre directement au domicile des seniors et des personnes à mobilité réduite... pour éviter les déplacements pour effectuer les démarches administratives, telles que le remplacement d'une carte d'identité, un changement de domicile, etc...

Vanessa Dînant est coordinatrice du service administratif à la maison. " Sur les deux ans et demi de l’existence du service, on est quasiment à 3.000 demandes, explique-t-elle. Trois personnes se déplacent quotidiennement pour les renouvellements de cartes d’identité et donc toutes les démarches administratives". L’utilité du service n’est donc pas à démontrer.