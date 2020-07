Le sentier de l'étrange à Ellezelles envoûte les marcheurs

Le Soir propose une balade au cœur du Pays des collines avec les enfants.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19. "

Direction le Parc naturel du Pays des collines avec le journal Le Soir et plus précisément le sentier de l’étrange à Ellezelles. "Je l’ai testé avec mes enfants de 6 et 10 ans, c’était sympa", confie Sandra Durieux, journaliste au Soir. " La boucle fait 6 kilomètres avec un peu de dénivelé, mais c’est accessible. Pour les enfants, ce qui est sympa c’est de prendre le petit carnet Wap Aventure à la maison du Pays des collines. Tout au long du parcours les enfants doivent répondre à des énigmes".

Le sentier de l’étrange a été imaginé par l’artiste ellezellois Wattequine, passionné par l’imaginaire et le folklore ellezellois. "Il est jalonné d’une cinquantaine d’œuvres d’art : loups-garous, sorcières, petits diables,…"

Cette balade sur le sentier de l’étrange est à découvrir dans Le Soir de ce mardi.