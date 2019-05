Le scientifique carolo Georges Lemaître mis à l’honneur ce jeudi par l’UCL

L’Université Catholique de Louvain, l’UCL, met un Carolo célèbre à l’honneur ce jeudi : Georges Lemaître.



Si ce nom ne vous dit rien, sachez que Georges Lemaître était un chanoine catholique né à Charleroi en 1894 et décédé en 1966. Mais il fut aussi un astronome et physicien reconnu pour être, notamment, l’un des fondateurs du Big Bang. Une théorie qui a révolutionné notre vision de l’univers parce que, avant, des scientifiques dont Einstein, pensaient que l’univers était figé, statique et qu’il n’avait pas d’âge défini.



Georges Lemaître va aller à contre-courant de cette vision des choses et va, au contraire, émettre l’hypothèse que l’univers est en expansion. Autrement dit qu’il évolue et qu’il passe par des stades successifs. Et qu’il est donc possible de remonter le temps, en quelque sorte, pour aboutir à l’origine de l’univers : le 'big bang' qui aurait eu lieu il y a 13,7 milliards d’années.



Cette théorie remonte à 1927 mais elle est toujours d’actualité nous explique Jan Govaerts, physicien à l’UCL, « On lui doit l’idée qu’il y a eu un début à l’espace et au temps, que l’univers est en expansion. Mais il a affirmé que ce début était un état physique très particulier, extrêmement dense, extrêmement chaud. Et ce sont ces idées-là qui sont aujourd’hui à la frontière des questionnements dans les domaines de l’astrophysique, de la cosmologie. On entend parler des ondes gravitationnelles et des trous noirs. Tout ça se rejoint aujourd’hui. »



Dans ses recherches, Georges Lemaître évoque un atome primitif qui aurait explosé et provoqué la création des étoiles, des galaxies et des planètes. Mais qu’y avait-il avant ce big bang ? Et si notre univers a un début, aura-t-il une fin ? Quel est son avenir ? Autant de questions qui passionnent les scientifiques encore aujourd’hui.



Et la théorie du big bang de Georges Lemaître est au cœur d’une journée spéciale à l’UCL ce jeudi. Avec l’ouverture de la big bang route, un itinéraire cyclable entre Louvain-la-Neuve et Leuven pour en savoir plus sur notre univers.