Le salon des Arts Ménagers joue les prolongations à Charleroi à partir de ce 27 octobre

Le 65e salon des Arts Ménagers sera accessible dès demain samedi 27 octobre à Charleroi. Pendant deux semaines, des dizaines de milliers de Carolos vont s'y rendre. Et ce sera, finalement, encore une fois au Palais des Expositions dans les halls 3 et 4. Après la mise sous scellés de l’infrastructure qui devait accueillir le salon à Courcelles, il a fallu faire vite pour trouver une solution de remplacement.

Et, donc, depuis plusieurs jours, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée. Il a fallu tout réinstaller dans les halls déjà partiellement démantelés. Ce que confirme Bernard Pays, le patron de Charleroi Expo : "Il a fallu ramener l’électricité, l’éclairage, les éclairages de secours, le chauffage, remettre en ordre les installations d’eau, les installations d’égoûts, ramener un peu de wi-fi pour les exposants, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot à faire effectivement."

Comme pour les 200 autres exposants, c'est le soulagement pour ce fabricant de meubles. Sans ce salon, l'équilibre financier de la société de Jean-Marie Vergeylen aurait été menacée : "Cette foire est quand même une des très grosses foires de Belgique. Pour nous, ne pas avoir la foire de Charleroi aurait été vraiment un désastre. Et si nous n’avions pas eu cette foire, et bien j’étais obligé le licencier des ouvriers l’année prochaine."

Même constat pour Bernard Pays qui a craint aussi pour l'avenir de Charleroi Expo et de ses salons : "Sans la tenue de ce salon ,je crois que même la société aurait été dans une très mauvaise situation et on n’aurait peut-être pas pu continuer par la suite. C’est donc un gros sentiment de soulagement et donc maintenant on attend avec impatience que le salon s’ouvre et puis que tout se passe bien comme on l’espère comme chaque année."

Le 65e salon des Arts Ménagers se tiendra donc à Charleroi Expo du 27 octobre au 11 novembre 2018.