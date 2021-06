Le Ronquières festival dévoile une partie de son affiche pour l’édition 2021 les 14 et 15 août

Les organisateurs du Ronquières festival ont dévoilé, ce mercredi, l’affiche de son édition 2021 qui se déroulera le week-end des 14 et 15 août. La programmation est prometteuse pour des organisateurs qui préparent un festival "qui sent bon le monde d’avant".



D’autres groupes viendront encore compléter la liste des noms confirmés, mais les deux journées du Ronquières festival accueillent déjà du beau monde. Roméo Elvis, Pomme, Dyonisos, The Magician, Black box révélation, Ico, Sharko, Charles animeront le public pour la journée du samedi 14 août. Prendront le relais pour le dimanche 15 août, Woodkid, Aaron, L’Impératrice, Deluxe, la Femme, Bon Entendeur, 47ter, Lola Marsh et Aurel.



Le festival avait été annulé en 2020 en raison de la crise du coronavirus. Un an plus tard, et suite aux assouplissements sanitaires, cette neuvième édition se déroulera "sans masque, sans distanciation et sans limitation du nombre de festivaliers mais en respectant scrupuleusement les mesures préconisées par les autorités (test PCR ou vaccination)", se réjouissent les organisateurs.



Les tickets pour le festival seront disponibles le 23 juin à 10 : 00 sur le site web du festival et les places achetées pour 2020 restent valables pour 2021 ou peuvent être transformées en voucher pour 2022.