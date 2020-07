Le Roeulx est à (re)découvrir à vélo

Si de nombreux Belges aiment prendre leur vélo pour se promener, il n’est pas toujours évident de choisir le bon itinéraire. Pour aider ces amateurs de deux-roues à faire le bon choix, les équipes d’Antenne Centre ont concocté un itinéraire entre architecture et histoire.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

"On s’est rendu compte que, dans pas mal de nos communes, on avait la possibilité de louer des vélos, des tandems, voire des trottinettes électriques." détaille Audrey Decroes, journaliste chez Antenne Centre. "On s’est donc dit que c’était intéressant de voir ce où on pouvait aller avec ces vélos."

C’est dans la région du centre que vous pourrez vous mettre en selle. "Nous nous intéresserons au Roeulx. Quand on pense à cette ville, bien souvent on voit l’immense ascenseur de Strépy-Thieu. Il était donc évident de commencer la balade par là. Ça permet d’avoir l’ancien canal d’un côté et le nouveau de l’autre. Comme on le sait le canal c’est plat et donc facile de s’y déplacer à vélo. On peut découvrir comment cet ouvrage d’art a été construit."

Cette balade permettra également de découvrir des lieux historiques de la ville. "Il y a un lieu très important dans la commune où il est bon de se poser et de se remémorer ce qu’il s’est passé. Il s’agit du mémorial George Price. C’est l’endroit où le dernier soldat Canadien a trouvé la mort, deux minutes avant la signature de l’armistice. Pour les amateurs de fleurs, on peut découvrir un endroit où il y a chaque année un concours international de roses. Au Roeulx il y a aussi une petite brasserie bien connue où l’on peut s’arrêter pour faire de très bonnes dégustations".

Ce reportage est à découvrir dans le journal d’Antenne Centre de ce mercredi.