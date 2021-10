Le retour des voyages Erasmus dans l'enseignement supérieur

Dans les amphithéâtres et classes de l'enseignement supérieur, on entend à nouveau parler anglais, espagnol ou suédois par exemple. C'est en effet le retour des étudiants Erasmus un an et demi après le début de la crise covid.

Autre bonne nouvelle, les étudiants belges peuvent à nouveau partir. A l'UMons, nous avons rencontré quelques jeunes globe-trotteurs, comme Solène Huyberechts, 23 ans, qui s'apprête enfin à partir pour Séville, pour un an. Un projet tombé à l'eau en mars 2020. Un mois après son arrivée, elle a dû interrompre son séjour du jour au lendemain. "C'était la panique, j'avais peur que l'Espagne ne ferme ses frontières. J'ai pris mon billet d'avion le vendredi pour décoller le samedi matin, en faisant mes bagages en pleine nuit".

Plutôt frustrant, mais la perspective de son nouveau départ lui donne le sourire.