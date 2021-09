Le retour des fêtes de Wallonie à Charleroi est prévu, sous conditions, pour ce week-end

Après des mois difficiles, la Ville de Charleroi va renouer avec des festivités de grande ampleur le week-end des 11 et 12 septembre. Les Fêtes de Wallonie vont en effet y être à nouveau organisées dans une édition adaptée à la situation sanitaire.



Outre un festival aux moules qui se déroulera les deux jours sur la place Charles II, il y aura les déplacements de la " Wallo-mobile d’’El Bwèsss à Tèyâte " qui proposera des chansons populaires wallonnes en quinze endroits de l’entité.



La cérémonie de lancement aura lieu le samedi à 10h30 dans le Parc Reine Astrid et précédera des hommages à Jules Destrée et à Jacques Bertrand. Ensuite, de 14h00 à 19h00 sur la place Verte, le centre culturel L’Eden invitera la population à découvrir tout ce que Charleroi compte comme initiatives relevant des cultures et expressions urbaines avec la "Block Party". A partir de 15h00 et jusqu’à minuit, la place de la Digue se transformera en gigantesque guinguette avec, au programme, une série de concerts à suivre assis et à table. Sur une scène centrale ouverte à 360°, des fanfares précéderont des DJ’s et des groupes qui ont pour nom DJ Junior, Oktaba Paradise Band, Margie & the Stinsons, DJ Globule, Break Free (cover de Queen) et Big Fiesta. La soirée se terminera par un feu d’artifice. Les mesures en vigueur dans l’Horeca (table de huit personnes et port du masque lors des déplacements) seront d’application sur la Place de la Digue. Le CST (Covid Safe Ticket) ne sera donc pas demandé.



Les festivités du dimanche commenceront dès 10h00, dans le Parc Reine Astrid, avec le Festival Musical du Hainaut avec des artistes issus de la scène du jazz et de la musique classique. Puis les langues wallonnes seront célébrées par des chants, du théâtre et de la danse au centre culturel de Couillet entre 13h30 et 17h30. Des films historiques, tournés en wallon dans la région de Charleroi, seront projetés au Quai 10 à partir de 16h00.



Enfin, compte tenu de l’affluence attendue et des mesures sanitaires toujours en vigueur, le port du masque sera obligatoire sur tous les lieux de festivités qui seront annoncés et délimités par une signalisation adéquate.