Le retour de Mochélan, le rappeur carolo

Ce retour au micro, Mochélan le prépare depuis le début de la crise sanitaire. "Comme beaucoup d’artistes, pendant le confinement on a pu prendre le temps de prendre le temps. De se retrouver face à soi-même." Mochélan se lance alors dans la relecture de ses textes. "Je me suis rendu compte qu’il y en avait beaucoup dont je n’avais rien fait. Ça me rendait triste de laisser la poussière virtuelle s’accumuler sur mes disques durs. Alors j’ai eu l’envie, un peu égoïste, de soulager ma conscience et d’en faire quelque chose." Une manière d’effacer le tableau, de tourner une page, pour repartir sur de nouvelles bases avec son album Rewind.

Le son de la maturité

Cet album aborde des thèmes de société sérieux comme le sexisme, l’environnement, … Des textes écrits avec les tripes pour parler d’une époque que Mochélan tente de comprendre. "C’est l’histoire d’un gars qui rembobine le fil de sa vie pour mieux préparer demain. Il a traversé une grosse dépression et essaie de comprendre pourquoi. Et cet homme, c’est moi".

En plus de cela, il se questionne sur ce qu’il enseigne à son fils. "Il essaie d’identifier les valeurs à transmettre à son enfant. Il se demande : Est-ce vraiment un cadeau de transmettre ces valeurs d’humanisme, de mixité sociale, d’ouverture d’esprit ? On est dans une société très individualiste basée sur le profit et le consumérisme. On a l’impression qu’il n’y a plus de juste milieu. On va de plus en plus dans les extrêmes. J’ai l’impression qu’il y a des anti ou pro tout. Comme s’il n’y avait plus de nuance."