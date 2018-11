Le Resto du Coeur de Quiévrain relance l'antenne de Mons

Depuis les problèmes de gestion et la mise en liquidation de l'antenne de Mons en août 2017, le Resto du Coeur de Quiévrain-Honnelles, la Fédération et les acteurs locaux cherchaient le moyen de remédier à la situation d'autant que la demande restait très forte sur Mons. C'est le CPAS de Mons qui avait décidé de prendre le relais et d'assurer la transition en distribuant des colis alimentaires : 4500 colis en un an pour plus de 300 familles de Mons et des environs.

Aujourd'hui, le Resto du Coeur reprend le flambeau en attendant que l'antenne de Mons ne vole de ses propres ailes. Cela dit, pas de repas chauds dans l'immédiat, les responsables cherchent encore un local répondant aux normes de l'AFSCA, l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. Un appel est lancé aux donateurs et la Ville continuera d'apporter son soutien. A partir du 1er janvier 2019, la structure sera gérée à tous niveaux par Quiévrain-Honnelles.

Un appel à la générosité

Si la Fédération des Restos du Coeur s'est engagée à appuyer l'initiative du Resto du Coeur de Quiévrain et à le soutenir financièrement, il est clair que les ressources ne seront pas suffisantes pour pérenniser le projet sur le long terme. "Nous avons besoin de tous les coups de main" explique le directeur Patrick Dejace. "Appel est lancé aux sponsors, aux clubs services par exemple, aux dons des particuliers qui veulent accompagner ce projet."

Ce sont des centaines de familles qui espèrent pouvoir continuer à bénéficier de l'aide du Resto de Mons.

David Jeanmotte, parrain de Coeur

C'est un David Jeanmotte, ému et hyper motivé, qui sera le parrain d'une opération visant à sensibiliser le grand public au Restos du Coeur. Des humoristes ont déjà répondu positivement à son invitation.