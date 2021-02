Le Resto du Cœur de Charleroi à nouveau accessible dès ce lundi 8 février

Après une fermeture temporaire de 15 jours liée à la détection de plusieurs cas d’infection à la Covid-19 au sein du personnel des Restos du Cœur de Charleroi, l’activité redémarre ce lundi 8 février.



“Quatre membres de notre équipe avaient été touchés”, rappelle la directrice Céline Pianini. “Ils ont été soignés, ils sont rétablis et ne sont plus porteurs du virus. Les cuisines et locaux sont nickel. Tout avait été nettoyé et désinfecté de fond en comble voici deux semaines. Nous allons resensibiliser le personnel au respect le plus strict des règles sanitaires”. Comme les lieux n’ont plus été occupés depuis le 25 janvier, ils ne présentent aucun risque.



Marcel Leroy, le président du Resto du Cœur carolo confirme : "Tout est prêt. Tout a été revu, tout a été nettoyé de fond en comble, désinfecté. Les équipes sont prêtes et super motivées. On a encore accentué les conditions de sécurité. Par exemple, pour le travail social qui, pour nous, est essentiel parce qu’on va bien au-delà de la distribution, pour le moment, de repas à réchauffer, c’est aussi un service social qui réoriente les gens vers les services compétents. Donc le service social, maintenant, sauf cas exceptionnel et avec des précautions encore accrues, sera contacté par téléphone (071/20.07.94 et 071/20.07.96) ou par e-mail (service.social@restaurantducoeur.net)."



Le président précise aussi que les soucis causés par la fermeture provisoire ont finalement été assez limités : "Comme la fermeture était préparée, on savait que des associations actives dans l’aide alimentaire, coordonnées par le Relais Social et avec le soutien majeur du CPAS, étaient prêtes. C’est comme s’il y avait eu une sorte de dérivation qui était préparée. Ça s’est révélé positif et ça a marché. Donc, c’est une démonstration au travers d’un accident et d’un problème qui était certes prévisible, qu’on pouvait réagir très vite. Et à Charleroi il y a un tissu associatif et public qui travaille en coordination. C’est essentiel."



En 2020, le Resto du cœur a vu son activité augmenter de manière spectaculaire. Le nombre de bénéficiaires quotidiens a quasiment triplé. Des affiches ont été apposées aux fenêtres pour informer les usagers de la reprise. Les donateurs aussi ont été avertis de la reprise. Des enlèvements de produits frais ont été programmés afin d’être en mesure de proposer un menu complet à emporter qui sera distribué aux usagers.