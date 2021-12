Le réseau Helora veut construire deux grands hôpitaux à Jemappes et La Louvière d’ici 2030

Le Pôle hospitalier Jolimont a fusionné fin juin avec le CHU Ambroise Paré et le CHU Tivoli. La question: qu’est-ce que ça va changer à la vie des trois structures hospitalière ? La réponse, la voici, et elle vaut un milliard d’euros. Grâce à cet investissement, le réseau Helora prévoit de disposer à l’horizon 2030 de cinq nouveaux hôpitaux pour y réunir la majeure partie des activités des huit sites actuels.

Les deux fers de lance d’Helora seront situés à La Louvière et à Jemappes (Mons). À La Louvière, le site de Longtain accueillera un hôpital de 900 lits/places, à proximité des deux hôpitaux actuels. À Jemappes, un hôpital de 850 lits/places s’installera le long de l’avenue Wilson, près de l’autoroute E42. Une dizaine de commerces s’y trouvent actuellement. Ils devront déménager de gré ou suite à une expropriation. Ces deux grands hôpitaux comporteront les services de base. Certains services lourds ne se retrouveront que d'un côté ou de l'autre.

9600 travailleurs, davantage demain ?

D’autres hôpitaux, plus petits, seront également construits à Warquignies (Colfontaine, 250 places), Nivelles (350 places) et Lobbes (250 places). L’hôpital de Tubize sera, quant à lui, progressivement modernisé et rénové. Selon le futur directeur général d’Helora, Stéphan Mercier, l’emploi devrait rester stable, voire progresser dans ce grand réseau hospitalier : "Certains postes disparaîtront, car il y aura des doublons à certains niveaux… Mais on pourra aussi reprendre des activités qu’on avait sous-traitées, comme la buanderie ou la stérilisation. Et grâce à notre taille, on pourra développer de nouvelles spécialités médicales qui ne nous étaient pas accessibles séparément". Actuellement, Helora compte près de 9600 travailleurs.

Que deviendront les autres sites ? Tout n’est pas encore décidé. Mais à Mons, Ambroise Paré, qui a fait l’objet d’investissements importants dans les années 2000, devrait être conservé pour certaines activités ciblées (consultations, hôpital de jour…). Toujours à Mons, Saint-Joseph devrait être reconverti, tout comme l’actuel hôpital de Nivelles.