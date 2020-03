Le Rebond, accueil de jour carolo pour les sans-abri, reste ouvert

A Charleroi, le centre d’accueil de jour du Rebond, qui dépend de l’association Comme Chez Nous, reste ouvert. Des modalités pratiques d’accueil ont été décidées vendredi, le 13 mars, mais celles-ci sont bien sûr toujours susceptibles d’évoluer en fonction de la situation.

Les équipes du Rebond expliquent réaliser un travail de première ligne dans lequel le télétravail n’est pas possible : il s’agit de l’accueil des personnes en situation de sans-abrisme dans un lieu qui est parfois le seul lieu abrité de leur journée. Comme Chez Nous a donc décidé de maintenir les portes du Rebond, centre d’accueil de jour, ouvertes. En revanche, les activités collectives des autres services sont suspendues jusqu’au 3 avril 2020.



Comme Chez Nous, c’est plus de 100 personnes différentes qui se présentent chaque week-end au Rebond mais aussi en semaine afin de pouvoir satisfaire des besoins de base. Ces besoins concernent notamment leur hygiène : il apparaît important pour les responsables de maintenir un accès aux douches ainsi qu’aux WC.



En partenariat avec le réseau, les travailleurs sociaux sont sensibilisés et informés quant aux procédures sanitaires concernant le COVID-19. Cela concerne autant leur propre santé que celle des personnes en situation de sans-abrisme.



Pour rester ouvert, une organisation tournante de tous les travailleurs, hors personnes à risque, est mise en place pour pallier l’écartement des personnes bénévoles et des stagiaires, afin de les protéger. Les mesures habituelles d’hygiène sont renforcées.



