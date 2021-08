Le rappeur tournaisien Siz-S prêt à "manger le monde" avec son premier album

Derrière "L’enfant terrible" se cache le rappeur Siz-S dont le blase est inspiré de son nom de famille puisqu’il se nomme Victor Sizes. Le titre de son premier album, enregistré à 22 ans seulement, est une référence à l’enfance qu’il quitte doucement. Son enfance, Victor l’a d’ailleurs passé à Tournai, où il garde de nombreux souvenirs. "C’est là d’où viennent tous mes amis d’enfance avec qui j’ai gardé contact. C’est là-bas que j’ai grandi et que je suis sorti pour la première fois, donc cette ville restera à jamais gravée dans mon cœur. Surtout la place Saint-Pierre et le home qui est à côté du cinéma, c’étaient les QG à l’époque (rires)", s'exclame-t-il.

Après Tournai, Victor voyage au Canada pendant 3 ans. C’est là-bas, alors qu’il suit des cours de sociologie, qu’il s'initie au rap par des freestyles. "C’était lors d’une soirée à Montréal. Je ne connaissais personne, mais quelques gars étaient en train de freestyler (des improvisations avec ou sans rythmes instrumentaux et généralement sans thème précis, ndlr). J’ai tenté quelque chose et à la fin, un gars me conseille d’essayer. Cela m’avait trotter dans la tête, mais il me fallait un déclic. Un peu plus tard, j’ai commencé à écrire. Depuis, j’arrête plus", explique-t-il.

Quelques soirées plus tard, il s’investit et performe dans la musique, par le biais de JAM (des sessions musicales improvisées dans des bars, ndlr), jusqu’à réaliser son premier album. Dans un style libre, Victor a créé un projet qu’il veut personnel et introspectif. "Je le voulais avec pleins de styles différents. Comme un enfant qui mélange pleins de pots de peinture. Par exemple, le morceau "Moonlight" est plus RN&B, alors que "Mal" c’est de la Drill (un genre musical contemporain du hip-hop, ndlr) et "Réflexion" inclut de l’électro. J’ai aussi associé mon côté introspectif. J’ai intégré beaucoup de partages et de questionnements. Il y a aussi un message d’espoir pour ma génération qui veut manger le monde pour réussir. J’espère que les gens s’identifieront à mes morceaux", dit-il d'un air rêveur.