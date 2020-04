Le ramassage des poubelles reprend ce jeudi dans la zone Mons-Centre

Les poubelles seront bien ramassées ce jeudi dans la région de Mons et du Centre. Mercredi, elles sont restées sur le trottoir à cause d'un mouvement de mauvaise humeur; mais pas des éboueurs: c'est la direction de l'intercommunale Hygea qui a décidé de suspendre le ramassage, selon Jean-Marie Oger, de la CGSP.

Depuis le confinement et la fermeture des parcs à conteneurs, la masse de déchets à ramasser a gonflé, explique le représentant syndical. Les éboueurs sont épuisés. Ils ont peur de contracter le coronavirus. Ils ont demandé à la direction d'aménager les ramassages des déchets, des Papiers cartons et des PMC. (Concrètement, de pouvoir .. d'une certaine façon pour leur faciliter le travail... mais ça a crispé la direction, dans un climat déjà tendu. Elle a annulé le ramassage.

Ce matin, les éboueurs ont hésité... et ils ont finalement décidé de reprendre le travail.

En attendant, plusieurs bourgmestres de la zone Hygea, exaspérés, menacent de quitter l'intercommunale et de faire appel au privé.