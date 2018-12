Le Québec au Marché de Noël de Mons: du sirop d'érable, du caribou et des cuillères en bois

Cela sent bon le caribou, le sirop d'érable et la poutine au Marché de Noël de Mons. Depuis début décembre, les visiteurs (re)découvrent les gourmandises venues directement du Québec, la province canadienne est en effet l'invitée d'honneur de la Cité du Doudou le temps des fêtes de fin d'année.

Les cuillères à bois qui rythment la visite du Marché de Noël - © RTBF

Contente d'être loin de l'hiver

Jocelyne et une quinzaine d'amis québecois passent les fêtes de fin d'année loin de leurs proches pour faire la promotion des produits qu'ils aiment, de leurs produits régionaux. Mais il n'y a pas que de bonnes choses à déguster, il y a aussi de la musique à écouter. Et c'est Jocelyne qui en fait profiter les visiteurs. "Avec mes cuillères en bois attachées et que je frappe sur mes cuissses" nous explique-t'elle, "j'essaie de mettre un peu d'ambiance en chantant aussi des airs traditionnels. La sonorité varie selon la forme de la cuillère. C'est amusant mais pas si facile que cela vous savez." Certains visiteurs s'étonnent, d'autres beaucoup moins à l'image de Lionel, un jeune québécois qui vit en Belgique depuis des années: "c'est vraiment émouvant d'entendre ces airs qui ont bercé mon enfance gràce à mes grands-parents qui habitent Charlemagne au Québec. Je connais mais ma fiancée, non." Il n'en faut pas plus pour que Jocelyne embarque la fiancée dans sa passion.