Le Quai 10 à Charleroi rouvre ses portes ce premier juillet

Le cinéma compte sur une bonne programmation pour limiter des pertes déjà importantes.

Ce mardi direction Charleroi pour parler de la réouverture du cinéma Quai 10 avec Marie-Grâce Descamps, journaliste à la Nouvelle Gazette. "Les salles sont vides depuis 3 mois et demi, l’état des lieux n’est donc pas brillant. Même si le cinéma reçoit des subsides, 60% de ses recettes sont propres." Pour la réouverture, des mesures d’hygiène sont mises en place. "D’abord, une distance physique de 1m50 entre les personnes n’évoluant pas dans la même bulle, cela réduit la capacité des salles aux deux tiers. Il y a aussi le port du masque en dehors des salles, la mise à disposition de gel hydroalcoolique ou l’installation de plexiglas." Ces mesures et le manque à gagner sont chiffrés à 20.000 euros par le directeur du cinéma.

La bonne programmation annoncée dans les prochaines semaines devrait permettre de limiter un peu les dégâts.

Tous les détails sur la réouverture du Quai 10 sont à découvrir dans La Nouvelle Gazette de ce mardi.