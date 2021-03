Le projet territorial de Charleroi Métropole commence à prendre forme

La version finalisée du projet de territoire de Charleroi Métropole a été présentée vendredi aux 29 bourgmestres et aux forces vives du "bassin de vie" regroupant 550.000 habitants. Ce document d’orientation constitue une vision "commune et co-construite" pour le territoire dans plusieurs domaines, notamment l’habitat, la mobilité, le développement économique, l’environnement et le tourisme.



Le document est le fruit d’un travail de plus de deux années entrepris par la conférence des bourgmestres et le comité de développement stratégique. Leur ambition est entre autres de développer un aménagement territorial harmonieux, de renforcer les complémentarités entre toutes les composantes du bassin de vie, de favoriser les synergies et la coopération entre les communes, d’améliorer la qualité de vie et de mettre en œuvre de grands projets structurants.



Le projet de territoire a pour vocation d’orienter les projets en cours ou à venir, il constitue un outil d’aide à la décision et définit des priorités d’action. Des projets ont d’ailleurs déjà été lancés dans le cadre de cette dynamique, comme la création du pôle agroalimentaire de Charleroi Métropole (Food. C), la réalisation d’un plan de mobilité pour tout le territoire, le "Chemin de l’Eau d’Heure" de Cerfontaine à Charleroi et la finalisation du réseau cyclable de Points Noeuds.



Les nouveaux projets locaux ou structurants veulent notamment maintenir et sauvegarder les terres agricoles, développer l’écotourisme, offrir des parcs d’activités économiques en réseau, renforcer la qualité et l’image de marque des produits issus du territoire, organiser une mobilité urbaine performante en transports en commun ou encore encourager la rénovation du bâti existant dans les centres.



"C’est un grand moment pour Charleroi Métropole", a commenté Paul Furlan, président de la conférence des bourgmestres. "Il s’agit de projets initiés par la base, donc par ceux qui gèrent le territoire, cohérents et avec une vue d’ensemble. C’est une démarche originale et ambitieuse."