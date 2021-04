Le projet de mémorial prévu à la place de la Maison Dutroux à Marcinelle est dévoilé

Avec le mémorial appelé "Entre terre et ciel", la volonté de la Ville est d’opérer un travail de transfiguration dans cet espace qui aspire à retrouver son apaisement. Présenté ce vendredi 2 avril à la presse, le projet de réhabilitation tient compte de la dimension locale du quartier et de la transformation positive de celui-ci pour ses habitants tout en constituant une source de recueillement.



Une valorisation paysagère et urbaine est donc envisagée au travers des interventions menées sur les parcelles démolies et dans les rues avoisinantes. L’essentiel du projet réside dans la création d’un jardin mémorial situé à l’intersection entre la rue Damzelles et l’avenue de Philippeville ainsi que dans l’aménagement des rues et des abords du chemin de fer. L’invitation de la nature au sein du quartier et la rénovation de l’espace public sont les axes principaux du projet. Il s’agira réellement d’ouvrir l’espace et d’y laisser entrer la lumière.



L’arbre, entouré d’un muret, qui est prévu devant le mémorial, permettra de s’asseoir, de se recueillir ou de faire une pause au sein de l’espace public. L’objectif sera de retrouver un lieu paisible, de mémoire et de verdure.



Quant aux deux façades ainsi créées, elles accueilleront l’œuvre d’un plasticien contemporain. L’image, qui recouvre actuellement la façade de la maison qui sera détruite, et sera ainsi réinterprétée pour être intégrée sur l’un des murs mitoyens.



Le sol constitué de pavés de terre cuite établira un lien avec la brique blanche émaillée utilisée pour la maçonnerie. Le coloris du pavé utilisé sera un gris anthracite brun avec une nuance de rouge rappelant l’aspect des façades du quartier tout en observant une certaine continuité avec les trottoirs dont la réfection sera réalisée en asphalte.



Le choix des essences végétales visera à offrir une variété de floraisons tout au long de l’année.



Pour Paul Magnette (PS), le bourgmestre de Charleroi, le mémorial permettra de "S’élever, prendre de la hauteur, pour ne pas oublier mais pour adoucir la mémoire, les mémoires. Celle des familles des victimes, celle des gens d’ici, celle enfin de tout un pays marqué par la tragédie. Charleroi a choisi d’élever un jardin mémoriel à la rue des Damzelles. Un jardin tout entier mémorial 'entre terre et ciel' ainsi que l’ont appelé les parents. Certes, cela a pris du temps mais un temps nécessaire. Avec les parents de Julie Lejeune et de Mélissa Russo, nous avons pris le temps de penser ce jardin, de l’élever et de lui donner pour vocation d’apaiser la mémoire, dans le calme, dans la solennité d’un paysage arboré et nimbé de lumière."



Le projet existe donc désormais et il devrait être mis en chantier dans les mois qui viennent.