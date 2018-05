Le probable retour du frelon asiatique en Hainaut

Le retour des beaux jours risque de rimer cette année encore avec le retour du frelon asiatique. Un insecte qui ressemble à une grande guêpe très foncée, un peu plus petit que le frelon européen, muni de pattes aux extrémités de couleur jaune. On ne trouvait pas de frelon asiatique dans nos régions il y a quelques années... mais, depuis un an ou deux, il commence à s'y installer.

Frelons en Hainaut

Et il a apparemment choisi le Hainaut. Plusieurs nids ont été inventoriés l'année passée à Tournai, au sud de la ville et dans la ville elle-même, à Charleroi et aussi à Poperinge, selon un spécialiste interviewé par le quotidien La Dernière Heure. L'année précédente, un seul nid avait été détecté. Plusieurs pays d'Europe sont déjà colonisés, et selon le spécialiste, il est impossible d'empêcher son installation en Belgique.

Pourquoi vient-il chez nous?

Le frelon asiatique s'est développé en Europe à partir d'un "accident". Les chercheurs qui ont examiné l'ADN des frelons ont établi qu'ils avaient une origine commune. Une femelle aurait été amenée par bateau aux alentours des années 2000, dans un conteneur de poteries chinoises vers la France (on parle du port du Havre ou de celui de Bordeaux), voire... celui de Bruges. Et à partir de là, l'insecte s'est reproduit et multiplié.

Dangereux surtout pour notre chaîne alimentaire

Pourquoi le frelon asiatique n'est-il pas le bienvenu chez nous? Non qu'il soit particulièrement agressif (il est moins agressif qu'une guêpe et il va plutôt fuir que d'attaquer. Sa piqûre est juste un peu plus douloureuse parce que son dard est plus long, mais elle ne présente pas de danger). Mais, le frelon asiatique s'attaque aux ruches; il mange nos abeilles, et d'autres insectes pollinisateurs, ce qui, à long terme, peut mettre en danger toute notre chaîne alimentaire.

Signaler les frelons asiatiques

L'union européenne a classé le frelon asiatique parmi les espèces invasives jugées préoccupantes. La Région Wallonne, elle, a lancé un appel au signalement. Elle demande donc que les habitants qui observent des frelons ou des nids (le plus souvent en forme de grosse boule, perchés très haut dans les arbres) le lui fassent savoir (via ce lien). Elle enverra un spécialiste pour détruire gratuitement le nid. Une opération à ne pas entreprendre soi-même, les frelons asiatiques défendent leur nid en attaquant: " Elle peut déclencher l'attaque collective de la colonie et s'accompagner de piqûres multiples sur le corps et de la projection de venin et de liquides acides dans le visage pouvant nécessiter une hospitalisation d'urgence", détaille le site de la Région Wallonne consacré à la biodiversité.