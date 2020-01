Le prix de la bière au bistrot risque d'augmenter en 2020

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de bière. Le prix du fût de bière augmente de nouveau en 2020. C’est le cas chaque année, mais cette fois-ci, la hausse est sensible : comptez 6 euros de plus pour le fût de Stella ; 2,70 euros supplémentaires pour la Jupiler. Les tenanciers d’établissements horeca sont ensuite libres de répercuter ou pas cette augmentation sur le prix du verre de bière.

Ce sera le cas dans un bar célèbre du Hainaut : le palais de la bière à La Louvière. Un café vieux de 150 ans. Rudy, le patron, explique que le prix de la bière ne cesse d’augmenter. Il y a 55 ans, nos grands-parents la payaient sept francs belges (17 centimes d’euros).

"Moi j’augmente de 10 cents. Il faut savoir que les grands groupes brassicoles augmentent leurs prix tous les ans, justifie le tenancier. Si on répercute ça sur le verre, on devrait augmenter d’un, deux, ou trois cents. Ce qu’on ne fait pas évidemment. Je pense qu’un cafetier attend 2 ou 3 augmentations et alors, il augmente de 10 cents. Le loyer augmente, l’énergie augmente, l’eau augmente. A un certain moment on doit augmenter". La "pils" passera donc d’1,80 à 1,90 dans cet établissement.

Et pour faire passer la pilule, Rudy a son petit truc : il offre souvent le premier verre…