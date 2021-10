Le prix de l’énergie devient un vrai problème aussi pour les entreprises hennuyères

Les coûts de l’énergie qui n’arrête pas de grimper. Les particuliers mais aussi les entreprises sont fortement touchés. C’est le cas dans la sidérurgie évidemment mais tous les secteurs sont touchés. Et c’est le cas aussi en Hainaut.



Premier exemple chez Lefort à Gosselies : l’entreprise fabrique des cisailles, des presses et des broyeurs. Elle utilise l’électricité pour les machines et le mazout pour le chauffage. Et cela coûte cher car, à raison de 50% d’utilisation pour le mazout, c’est une augmentation importante. Et c’est inquiétant pour la compétitivité de la société qui diminue face à son concurrent français qui, lui, ne paye pas les mêmes tarifs.



Deuxième étape : la brasserie des légendes à Biercée. Le directeur Pierre Delcoigne explique : "Dans les coûts de production de nos produits, à savoir l’alcool et la bière, l’énergie représente 20% du coût global. Donc c’est quand même important. Maintenant, il faut savoir également que nos matières premières, et surtout nos emballages, représentent 40% des coûts de production puisque l’emballage est utile car il faut bien mettre la bière, l’alcool, dans un récipient. Et là, nos emballages sont très dépendants de l’énergie. Pour fabriquer une bouteille en verre ou des capsules avec de l’acier, ça demande énormément d’énergie."



Toutes ces augmentations de l’énergie vont donc faire monter les prix et diminuer les profits. Cocktail plutôt désagréable pour nos entreprises.