Le président du comité d'audit de l'ISPPC démissionne, après quatre jours

Eric Wartel, qui avait été désigné pour présider le comité d'audit de l'ISPPC, a déjà démissionné. Ce comité d'audit doit faire la lumière sur les comptes et la gestion de l'Intercommunale.

Eric Wartel, qui est directeur financier à la Ville de Charleroi depuis des années, pensait avoir été recruté pour ces compétences. Mais il a vite compris qu'il était là surtout parce qu'il était étiqueté politiquement. Ce qu’il n'a pas apprécié.

Il a donc remis sa démission. C’est un nouveau soubresaut pour l'ISPPC qui sort d'une année mouvementée.

L'année 2017 n'a en effet pas été de tout repos au niveau de la direction de l'ISPPC, avec le départ forcé de Laurent Levêque, son administrateur général. Accompagné par une belle polémique sur le paiement de ses indemnités.

Il y a eu des soupçons de fraude à l'ONSS, il y a eu la suspension du directeur général Philippe Lejeune mais aussi l'affaire des jetons de présence indus, des pratiques nébuleuses dans l’attribution des marchés publics, des rémunérations supérieures au maximum barémique légal, des conventions de travail contestées… Les affaires se sont succédé en 2017 et ont altéré l’image de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi.

On pensait que 2018 serait plus serein...

Voici donc que le président du comité d'audit, Eric Wartel, à peine mis en place, n'hésite pas à remettre sa lettre de démission. Il a été clairement identifié comme membre du PS, homme représentant le PS dans cet organigramme. Et cela, Eric Wartel ne l'a pas souhaité.

On l’a dit plus haut, il est le directeur financier de la Ville de Charleroi, un expert des comptes. Il aime se savoir libre de dire, faire et agir comme il le pense. Alors, forcément, il n'a pas apprécié, dès sa prise de fonction, d’avoir les épaules étiquetées rouge PS.

C'est d'autant plus épineux, que le comité d'audit va tout de même avoir à trancher sur de nombreux problèmes, qui concernent notamment les éventuelles erreurs de gestion, ou conditions de licenciement ou de rupture de contrats. Qui étaient ceux de mandataires PS.

Eric Wartel a pris sa décision en âme et conscience, nous a-t-il dit. "Je revendique mon indépendance", comme il l'a précisé dans son courrier de démission adressé fin de la semaine dernière au président intérimaire de l’institution, le socialiste Bernard Van Dyck.