Le premier salon de l’inclusion numérique n’aura pas lieu à Charleroi le 9 décembre comme prévu

Le tout premier Salon de l’Inclusion Numérique, qui devait se tenir à Charleroi Danse le 9 décembre 2021, est reporté à une date ultérieure pas encore communiquée.



Selon la Ville de Charleroi, cette annulation s’impose suite à la publication de l’arrêté royal reprenant les mesures décidées par le CODECO du 26 novembre 2021. L’arrêté stipule en effet que " […] les événements, les représentations culturelles ou autres, les entraînements sportifs et les congrès peuvent être organisés à l’intérieur uniquement pour un public assis de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris […] ".



Si cette mesure n’entrave pas le maintien des conférences et des tables rondes prévues lors du salon, elle rend par contre impossible l’organisation des ateliers et des stands. Or, cet événement inédit s’adresse en priorité aux personnes en situation de vulnérabilité numérique et aux professionnels en contact avec ce public. Il était prévu qu’ils puissent, durant toute la journée, obtenir des renseignements et profiter d’un échange personnalisé dans la vingtaine de stands présents.



La Ville précise encore qu’elle communiquera la nouvelle date de l’événement dans les plus brefs délais.