Le premier festival cinématographique de Binche aura lieu ce weekend

La ville de Binche organise ce weekend son premier festival du film: le BFF pour Binche Film Festival. Même s’il n'y a pas (ou plus) de salle de cinéma dans la localité, la première édition du BFF se tient ces 8 et 9 juin dans la salle du théâtre communal. On pourra y visionner une vingtaine de courts et de longs métrages belges dont certains tournés dans la région.

Aymeric Bolé, un des organisateurs du BFF, explique la démarche du festival : "On voulait mettre en avant les réalisateurs et les cinéastes locaux pour qu’ils puissent diffuser leur film au public. Donc, l’idée principale, la ligne principale du festival, c’est qu’il n’y a pas de compétition, il n’y a pas de jury. C’est à tout un chacun de venir découvrir les films. Pour nous, il ne faut pas forcément être de Bruxelles ou à Paris pour faire du cinéma et pour apprécier le cinéma. Je pense qu’on a la chance d’avoir des endroits qui sont très cinématographiques comme, dans la région de Charleroi, au niveau de Marchienne-au-Pont où François Troukens a tourné. Il y a vraiment des opportunités en termes de tournage et en termes de diffusion aussi."

La sélection finale du festival comprend une vingtaine d'oeuvres avec en tête d'affiche, François Troukens qui viendra présenter son film " Tueurs ". Le BFF, c'est donc ces 8 et 9 juin. Plus d'infos sur la page Facebook du festival ou au 064 230 631.