Le port du masque également recommandé par la ville de Fontaine-l’Evêque

Bien que la mesure ne soit, à ce jour, pas obligatoire, la Ville de Fontaine l’Evêque suit l’exemple d’autres localités, comme Wavre ou Enghien, en recommandant vivement le port d’un masque lors de sorties nécessaires et de déplacements, là où un contact proche est créé entre personnes.



Les autorités communales rappellent que le Collège de Médecine générale de Belgique, dans un récent communiqué, recommande le port du masque par toute personne qui entre en contact avec d’autres personnes. Cela vaut aussi bien pour l’extérieur que pour l’intérieur en entreprise.



Il est toutefois important de préciser que cette mesure doit s’ajouter aux autres mesures gouvernementales : la distanciation sociale, l’interdiction de déplacements non essentiels et les mesures d’hygiène qui doivent être scrupuleusement respectées.



Etant donné que les masques chirurgicaux et FFP2 doivent être prioritairement réservés aux professionnels de la santé et aux personnes les plus exposées, il est demandé aux habitants de Fontaine-l’Evêque de confectionner des masques alternatifs. Et ce dans l’attente de l’obtention de masques à plus grande échelle.



Un lien vers un site web permet d’obtenir quelques conseils pour réaliser et utiliser les masques confectionnés soi-même.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus