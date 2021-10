Le pont Notre-Dame de Tournai restera bloqué jusqu'à la mi-décembre

Le nouveau pont Notre-Dame, axe principal de circulation dans le centre-ville de Tournai, a été endommagé lors de manoeuvres d'essai mi-spetembre. L'ouvrage, qui surplombe l'Escaut, est bloqué en position haute. Il ne pourra être remis en service qu'à la mi-décembre, annonce le SPW-mobilité.

Seul pont mobile entre les deux rives de l'Escaut au centre de Tournai, le pont Notre-Dame assure la liaison entre la gare et la cathédrale Notre-Dame. Vétuste et non réparable, l'ancien ouvrage avait été remplacé par un pont à l'identique posé, sans problème, le samedi 28 août dernier. La réouverture à la circulation routière et piétonne était prévue le vendredi 17 septembre. Mais ce pont de 155 tonnes, placé en position haute afin d'assurer la navigation sur l'Escaut, a connu une avarie le lundi 13 septembre lors d'une séance d'essai.

"Suite à plusieurs analyses et expertises réalisées sur l'ouvrage, sa structure et ses mécanismes de levage, il est confirmé que les deux portiques du pont ont été sérieusement endommagés. Il s'agit de structures en U qui le soutiennent et s'insèrent dans les culées lors des montées et descentes. Pour des raisons de pérennité et de sécurité, il n'est pas envisageable de les conserver, même à titre provisoire", indique le SPW Mobilité et Infrastructures.

Deux nouveaux portiques de levage du pont sont en cours d'usinage. Pour le remplacement des portiques abîmés, le tablier du pont devra d'abord être glissé du côté de la rue Royale, puis du côté de la rue de l'Hôpital Notre-Dame. Cette technique permettra de dégager l'espace nécessaire à l'extraction des deux anciens portiques hors des culées. Durant cette opération, la navigation sous l'ouvrage sera maintenue. Les travaux de remplacement du tablier étant couverts par une assurance Tous Risques Chantier (TRC), le coût de l'avarie et de ses conséquences ne sera pas reporté sur les finances publiques. La réouverture du pont est prévue aux environs de la mi-décembre.