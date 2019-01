Le pont-levis de Landelies fermé en urgence jusqu'au mardi 15 janvier

Les responsables des voie navigables du Service Public de Wallonie ont du fermer, ce vendredi vers midi en urgence, le pont-levis situé au bas de la rue du Déversoir à Landelies. Des travaux de réparation ont du y être effectués immédiatement.



Ces travaux ont nécessité la fermeture de la voirie. Une fermeture qui se prolongera au minimum jusque mardi mais qui pourrait être prolongée.



Une déviation doit être mise en place rapidement. Elle peut se faire soit par la rue de Marchienne et rue Vandervelde sur Gozée ou via le R3 depuis Montigny-le-Tilleul pour rejoindre le centre de Landelies via la rue de Mons et la rue de la Falgeotte.



Ces détours sont conséquents mais ils ne devraient pas se prolonger au delà de ce mardi 15 janvier 2019.