Le pont de Gouy-lez-Piéton, qui enjambait de canal Charleroi-Bruxelles, a été démoli

L’ouvrage qui surplombait le canal Charleroi-Bruxelles a été démoli dans la nuit de samedi à dimanche. L’heure est, maintenant, à l’évacuation des gravats : quelque 10.000 tonnes de béton.



Jean-Marc était aux premières loges pour assister à la démolition du pont. Et, pour la destruction de l’ouvrage de 100m de long, ce riverain s’attendait à une explosion plus impressionnante : "La déflagration n’était pas si forte. Le bruit était là mais on va dire qu’on n’a pas senti une déflagration importante. Ça a explosé premier d’un côté et, une seconde après, ça a explosé de l’autre côté et le pont est tombé à plat sans s’éparpiller, d’une pièce. C’est une page à tourner pour notre ancien pont. Pour le reste, eh bien, on attendra le nouveau."



Pour amortir le choc, il a fallu placer 6.000 tonnes de cailloux au fond du canal. Avec les décombres du pont, c’est en tout près de 10.000 tonnes de béton qu’il faut évacuer. Mais pas question de tout jeter : ces blocs de béton serviront de fondations pour de futures voiries. L’explication de Pierre Poncin, ingénieur au Service Public de Wallonie : "Ici aujourd’hui, on évacue le plus gros des blocs vers une zone du zoning industriel qui se trouve juste à côté. Donc, de 06h00 à 18h00 ces lundi et mardi, il y aura un ballet de camions plus important pour permettre l’évacuation de l’ensemble des décombres. Ce type de décombres sont généralement réutilisés pour l’assise des voiries futures."



Au final, aucun riverain n’a dû être évacué. La navigation, elle, est interdite jusqu’à mercredi matin. Et, en attendant, les automobilistes peuvent emprunter le pont provisoire. Le pont définitif, lui, devrait être prêt d’ici deux ans.