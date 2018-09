Le plus vieux candidat des élections communales vient de Frasnes-lez-Anvaing

Les élections communales et provinciales approchent! Et on a retrouvé le candidat le plus âgé.

Émile Hansart a 94 ans. Il se présente pour la 7ième fois sur la liste Ecolo dans la commune de Franses-Lez-Anvaing dans le Hainaut.

Mais ne dites pas à Émile Hansart qu'il est le plus vieux des candidats: "Je suis le plus âgé. Mais pas le plus vieux. Certains sont déjà vieux à 30 ans. Moi j'adore la vie."

L’œil toujours vif, Émile Hansart a toujours défendu la nature: "Défendre les petits oiseaux, les petites fleurs oui. Mais les petits oiseaux, il y a en a de moins en moins. Des petites fleurs aussi."

Un constat difficile à avaler... Mais à 94 ans, le doyen des élections communales s'accroche aussi fermement à sa canne qu'à son combat politique: "Notre travail n'est pas facile. Mais c'est comme ça. Je continue à me battre. Et je mourrais comme ça."