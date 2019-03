Le plus grand parc d'Europe dédié à la réalité virtuelle ouvre à Mouscron

L’arène est l’attraction phare de ce nouveau centre. Une pièce a priori complètement vide qui permet d’accueillir des combats virtuels au fusil d’assaut. " Il y a en fait 54 caméras autour de cette arène, explique Frédéric Verbaert, co-fondateur du parc. En plus de leur casque, les joueurs sont équipés de capteurs aux chevilles et aux poignets qui permettent de situer la personne très précisément dans la pièce. "

Un hangar de 4000 m² en plein zoning de Mouscron, Virtual Park est le plus grand parc d’Europe consacré à la réalité virtuelle. Un temple du jeu vidéo où il faut enfiler un casque sur les yeux pour se plonger dans un univers parallèle.

Les fondateurs du Virtual Park espèrent que le public sera présent pour pouvoir investir de façon continue et se mettre à la page - © Denis Vanderbrugge, RTBF

Même avec un casque sur les yeux, impossible donc pour les joueurs de se percuter puisqu’ils se voient dans l’univers virtuel. Cette technologie est utilisée dans le cinéma et est particulièrement coûteuse. Mais pour les fondateurs, c’est là la raison d’être de Virtual Park. " Le but c’est de proposer au grand public quelque chose qu’il n’aurait pas les moyens de s’acheter. Avec ce parc, nous voulons aussi faire évoluer la réalité virtuelle, la développer, faire en sorte qu’elle ne soit plus simplement un marché de niche. "

Le hic, c’est que si la technologie évolue, le Virtual Park actuel risque d’être vite dépassé. " Il est clair qu’on devra se réinventer en permanence, glisse Jean-Louis Verbaert, l’autre co-fondateur. Il faudra en permanence être à la page. Ca demande un investissement continu, nous espérons donc que le public répondra présent. "

Les responsables de Virtual Park voient en effet grand en tablant sur une clientèle belge mais aussi issue des pays limitrophes. Ils n’excluent pas non plus d’en faire une franchise.