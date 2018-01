Le plus grand centre de réalité virtuelle d'Europe ouvrira bientôt à Mouscron. L'espace fera entre 3000 et 4000 mètres carrés et il sera entièrement consacré au jeu vidéo immersif.

Ce projet est porté par la société Virtual Cabs qui avait déjà ouvert un centre de réalité virtuelle plus modeste dans le centre-ville de Tournai. Le nouvelle structure mouscronnoise sera située non loin du centre-commercial "Les Dauphins". Elle pourrait déjà ouvrir dans le courant de cette année.