Le Plan Grand Froid 2020-2021 est également prêt pour la ville de La Louvière

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire Covid-19, les acteurs du Relais Social Urbain de La Louvière ont, comme dans d’autres grandes villes, préparé l’accueil des plus démunis lors des périodes de grand froid hivernal.



Ce plan "Grand Froid", qui s’étend jusqu’au 31 mars 2021 avec une prolongation possible en cas de nécessité, se caractérise par de nombreuses mesures sanitaires préventives impactant la capacité habituelle d’accueil. Il se focalise toujours sur la mise en place d’un dispositif adapté, renforcé en personnel, permettant de répondre aux besoins urgents des personnes en détresse sociale aiguë par le biais d’un accueil 24 heures/24.



Parallèlement, le travail d’accroche en rue est assuré afin d’établir un contact avec les personnes fragilisées et de les orienter vers des structures adéquates. Cet hiver, le travail d’anticipation, en journée, visera à sensibiliser les sans-abri sur la nécessité de trouver des alternatives en cas de saturation des services. Pour ceux qui souhaitent sortir de la rue, des offres précises seront proposées pour l’accès au logement ou à l’hébergement.



Le plan "Grand froid" est mis en place par le CPAS, la Ville de La Louvière et des partenaires comme l’abri de nuit " Le Tremplin " de Picardie Laïque asbl, le centre d’accueil de jour " L’Etape " de Picardie Laïque asbl et le bar à soupe de la Maison Croix-Rouge de La Louvière-Le Roeulx.



Le Relais Santé du CPAS proposera des soins infirmiers au dispensaire. Sur rendez-vous, une consultation médicale de Médecins du Monde sera possible les jeudis de 09h00 à 12h00.



Des actions périphériques sont également prévues avec l’ensemble des partenaires telles que distribution de vêtements, de soupe, de colis alimentaires, de couvertures, etc. De nombreux outils informatifs ont été transmis par la Coordination générale du Relais Social.



Toute personne en difficulté peut demander de l’aide au CPAS qui apporte, selon le type de demande, des solutions directes à des soucis quotidiens : problème de déplacement, prêt de chauffages d’appoint, de vêtements chauds, etc.



Il est enfin aussi demandé aux citoyens de signaler toute personne qui semble isolée dans la rue au service Educmobiles qui ira à sa rencontre pour lui apporter l’aide nécessaire. Educmobiles (CPAS) est joignable du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30 au 0476/94 34 60, 0476/94 08 26 ou 0471/49 99 95.



Le dispositif dit " d’urgence sociale " du CPAS est accessible par téléphone les jours de semaine au 064/88 52 14 ou 064/88 51 76 ou 064/88 52 55. En semaine après 16h30 ainsi que le week-end et les jours fériés, il faut former le numéro gratuit 0800/120 14.