Le plan de mobilité de La Louvière va être adapté aux nouveaux besoins pour 2025

A La Louvière, comme dans beaucoup de villes wallonnes, le trafic routier devient problématique. Du coup, le plan communal de mobilité va être adapté. Il faut dire que le paysage de la ville a beaucoup changé ces dernières années avec, par exemple, le Point d'eau ou le Louvexpo.

Bref, ce sont des milliers de voitures supplémentaires qui empruntent les routes de l'agglomération. Et l’ancien plan de mobilité datait de 2002.

Alors, deux grands travaux ont déjà été lancés comme le confirme Jacques Gobert (PS), le bourgmestre de La Louvière, "Nous avons deux projets importants qui sont en cours. D’une part, il y a la création des ronds-points à la sortie de ville à proximité du site de Cora et de la Grattine. C’est un goulot d’étranglement actuellement et ces verrous vont sauter avec les travaux qui débutent. Et nous avons le contournement est qui va permettre aux quartiers des hôpitaux Tivoli-Jolimont de rejoindre directement l’autoroute. Et ces travaux ont là aussi débuté. Et tout ce travail vient de la réflexion amenée par le plan communal de mobilité."

Plus de mobilité douce en centre-ville

Voilà pour les autos mais, dans le centre-ville, ce sont les usagers faibles et la mobilité douce qui seront privilégiés. Et ce d'autant que la Région wallonne a pour objectif, d'ici 2030 pour des agglomérations comme celle de La Louvière, que la voiture ne représente plus que 40% des moyens de transport utilisés.

Pour ce faire, des sites propres et de meilleures connexions pour les transports en commun sont prévus tout comme de nouvelles pistes cyclables adaptées aux vélos électriques, plus rapides et en plein essor.

Mais il y aura aussi plus de stationnements payants et de zones bleues pour les voitures, question de dissuader.

Les premiers effets de cette politique devraient se faire sentir dès 2025.

Reste le budget qui, pour l'ensemble des travaux, est de l’ordre de 20 à 30 millions d'euros à trouver et dont une grande partie est à aller chercher en subsides régionaux.