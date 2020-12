Les derniers chiffres officiels de Sciensano sur l'évolution du coronavirus ne rassurent pas le personnel médical. Entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu en moyenne 2.445 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 12% de plus que durant la semaine précédente. Une augmentation qui est de plus en plus rapide. Pendant ce temps, le personnel soignant, lui, se dit une nouvelle fois à bout, épuisé. Incapable de supporter une troisième vague. Au grand hôpital de Charleroi, le service orthopédie a été transformé en unité covid lors de la deuxième vague.

Isabelle Deketele - © RTBF Isabelle Deketele, infirmière en chef nous raconte comment elle a vécu cette deuxième vague: "Ce sont des cas beaucoup plus lourds, qui demandent énormément de temps, énormément de présence, énormément d'attention", soupire-t-elle. "Ce sont des gens qui ont passé facilement deux à trois heures auprès d'un seul patient, sur une matinée, ce qui est énorme". Et elle poursuit: "Mais elle a été très humaine cette période. De par la cohésion d'équipe, de par la relation avec le patient". On n'est pas souvent confrontés à ça Habituée à un service traditionnellement plus calme, Isabelle a dû faire face, avec ses équipes, à une autre réalité. Plus dure, plus touchante. Plus bouleversante. "On a été confronté aussi à des décès. On orthopédie, on n'a pas tellement, on n'est pas souvent confrontés à ça, voire très rarement. Ca aussi, ça a été une épreuve pour le personnel".

Le personnel médical redoute une troisième vague: "on est épuisés, franchement" - © Tous droits réservés Bien consciente que la troisième vague nous guette, l'infirmière en chef ne cache pas son inquiétude, au regard des chiffres qui commencent à remonter légèrement: "On suit ça tous les jours. Franchement, une troisième vague, non. C'est trop dur, c'est trop lourd". Entre les congés qui ont dû être reportés, les équipes qui se sont relayées sans relâche, la tension émotionnelle et la fatigue physique, elle estime que le personnel n'est pas prêt à encaisser une nouvelle montée des hospitalisations: "On est quand même épuisés", confie-t-elle. "Toute cette équipe, elle est quand même fatiguée. On est fatigués, on est épuisés, franchement". Et Isabelle Deketele d'espérer que les Belges seront raisonnables au cours des fêtes de fin d'année, afin d'éviter que l'histoire ne se répète, encore. Le grand hôpital de Charleroi a enregistré 380 décès depuis le début de l'épidémie, dont 60% au cours de la deuxième vague.

