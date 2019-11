Le personnel du CHR Mons et Warquignies va-t-il se croiser les bras ?

Malaise au sein des hôpitaux St Joseph à Mons et Warquignies. Les syndicats Setca et CNE ont déposé un préavis de grève. A partir du 1er janvier, les hôpitaux du CHR intégreront le groupe Jolimont. Un groupe déjà présent du côté de La Louvière. Pour le personnel du CHR, ça coince au niveau des modalités de cette reprise. Le personnel du CHR a peur de perdre des plumes dans l'aventure, parce que le plan de relance de la direction prévoit à la fois la suppression d'éco-chèques de 250€ par an, mais aussi la réduction d'une prime pour les prestations de nuit et de week-end. Pour les syndicats, les 880 équivalent temps plein ne doivent pas renoncer à ces avantages. Un préavis de grève est sur la table, avec une échéance le 29 novembre prochain. Des négociations avec la direction sont encore programmées dans les prochains jours. Mais si rien ne bouge, le personnel pourrait se croiser les bras. Avant d'en arriver là les syndicats n'excluent pas non plus des actions symboliques dans les prochaines semaines.