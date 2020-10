Le personnel d'Entra à Heppignies se mobilise et fait du sport pour Cap 48

La soirée de clôture de Cap 48, grande opération de solidarité de la RTBF, ce sera ce dimanche 11 octobre 2020. L’édition est, forcément, un peu particulière cette année puisqu’il a fallu être inventif pour trouver d’autres méthodes de récolte de fonds que le traditionnel porte à porte pour vendre des post-it.



Alors, il y a, bien sûr, l’aide précieuse des pharmaciens qui vendent les célèbres vignettes collantes mais il y a aussi d’autres initiatives comme celle de la société Entra. Cette entreprise de travail adapté d’Heppignies a poussé ses employés à parcourir des milliers de km en courant à pied ou à vélo. Et, pour chaque km parcouru, l’entreprise va faire un don. Orane Amand a coordonné cette initiative et n’en est pas peu fière : "Le but était de parcourir un maximum de kilomètres entre le 15 septembre et le 10 octobre. Et, pour nous soutenir, Entra verse 50 cents par kilomètre parcouru. Une centaine de travailleurs ont émis l’idée de parcourir 4.800 km. A raison de quelques kilomètres chaque jour en marchant ou en faisant du vélo. Et donc on espère atteindre un maximum de kilomètres pour récolter un maximum de dons. Notre département employé a aussi pris l’initiative de réaliser un parcours d’un kilomètre au sein de notre entreprise pendant le temps de midi chaque jour et, de ce fait aussi, de l’argent s’ajoute à notre cagnotte."



Entra a aussi récolté des fonds via des dons mais aussi la vente aux enchères de maillots de sportifs de la région : Sporting et Spirous de Charleroi notamment.