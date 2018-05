Le passé industriel de La Louvière et les usines Boël à l'honneur à Bois-du-Luc

Les 150 ans de La Louvière approchent et, parmi les évènements qui arrivent, il y a cette exposition sur les anciennes usines Boël qui sont mises à l'honneur à partir de demain au musée de la mine de Bois-du-Luc. On y retrace notamment l'histoire de cette usine et on y trouve des témoignages amusants, mais aussi émouvants, de travailleurs.

Boël a été une usine qui a marqué l'histoire de La Louvière. Une véritable usine dans la ville qui employait plus de 3.000 personnes au début des années 1970. Quand on y entrait, c'était quasiment pour toute sa carrière. Ce que confirme Alain Ghennens qui y a travaillé 30 ans : "On disait à ce moment-là que rentrer dans les usines Gustave Boël c’était comme rentrer à l’état en étant mieux payé. Parce qu’on était mieux payé. J’avais par exemple la possibilité de travailler à la poste ou aux chemins de fer mais j’aurais gagné moins que chez Gustave Boël."

L'usine, avec ses haut-fourneaux, était visible à des kilomètres à la ronde. Giovanni Vullo a travaillé chez Boël de 1971 à 2010. Son seul employeur. Et aujourd'hui, dit-il, tout a bien changé : "On avait toutes des petites poussières noires, les dépressions des tuyauteries et tout le bazar quoi. On entendait le soir les locomotives qui roulaient et les klaxons qui fonctionnaient. On entendait tout ça alors que maintenant, je passe devant le parking et je suis triste parce que je ne vois plus autant de voitures que dans le temps."

Dans l'usine, il ne reste que 500 personnes employées par les Russes de NLMK. La Louvière, comme Charleroi ou Liège, a été lourdement frappée par la crise et les restructurations économiques.

L'expo "Boël, une usine dans la ville" est accessible à l'écomusée de Bois-du-Luc (Houdeng, La Louvière) du 26 mai au 30 novembre 2018.