Le parquet de Charleroi veillera au respect des mesures sanitaires lors de la période du carnaval

Les éditions locales du carnaval 2021 ont été annulées à la suite de la crise sanitaire. Alors, le parquet de Charleroi a indiqué, ce mercredi, que les autorités judiciaires et les différentes zones de police de la région veilleront, lors de la période de carnaval, au bon respect des règles sanitaires. "Il est hors de question de voir des rassemblements ou des cortèges", a indiqué le procureur du roi de Charleroi. "On le sait, c’est terriblement triste de renoncer à ces festivités importantes dans le folklore local et ce n’est pas de gaieté de cœur, mais nous allons veiller au respect des règles", a expliqué Vincent Fiasse, procureur du roi de Charleroi.

S’il en est ainsi, c’est que le parquet de Charleroi et certaines zones de police ont été avisés de rumeurs annonçant de possibles rassemblements ou cortèges. "Nous rappelons que c’est formellement interdit : que ce soit à Charleroi, à Binche ou ailleurs. Même dans la sphère privée, c’est une seule personne extérieure à la bulle, pas plus ! Pas question donc de célébrer le carnaval chez soi. Dans la rue, les rassemblements sont limités à quatre personnes maximum."

Les services de police continuent à verbaliser les personnes qui ne respectent pas les règles. "Pour janvier 2021, nous comptabilisons environ 900 PV sur l’ensemble du Hainaut et 576 PV sur les dix premiers jours de ce mois de février", a indiqué le procureur du roi de Charleroi.