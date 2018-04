Le parking "Boch" du centre de La Louvière va être sécurisé et aménagé

A La Louvière, il y a du changement en vue du côté du parking du site Boch, en face de la gare du centre et du point d'eau. Cet espace en friche occupé par du stationnement va être entièrement réaménagé avec, à terme, 105 places disponibles. Le site sera aussi mieux éclairé et sécurisé.

Pour Jean Godin (PS), l'échevin de l'urbanisme de La Louvière, "C’est un espace qui est mis à la disposition des automobilistes pour se parquer vraiment à l’entrée du centre-ville. Les travaux vont consister à le nettoyer et à l’aménager de façon à ce qu’il soit plus organisé et agréable pour tous les usagers. Les travaux sont prévus pendant trois mois. Et donc on va demander aux usagers habituels de se parquer sur la zone de la gare ou en d’autres endroits temporairement. Ce parking sera temporaire puisqu’il y a toujours notre grand projet de la Stada qui va se trouver sur ce site-là."

Le chantier va commencer mercredi prochain, le 2 mai, et durera jusqu'à la fin juillet.