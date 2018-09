Le palais de justice de Mons tombe en ruines

Tout comme celui de Bruxelles dont une partie du plafond s'est effondré il y a quelques jours, le palais de justice de Mons est dans un piteux état. Il pleut dans la salle d'audiences. Les trois seaux d'eau dont les employés disposent ne suffisent pas: une énorme flaque sépare le banc des prévenus et la juge. La palais de justice de Mons a été construit en 1848. Il tombe peu à peu en ruines.

"On entend l'eau tomber pendant les audiences"

Julien Holvoet, greffier du tribunal de première instance, en est témoin: "On entend l'eau tomber pendant les audiences. Plic ploc plic ploc ! Il y a une énorme flaque d'eau et c'est dangereux, quelqu'un pourrait glisser". Et les problèmes ne se limitent pas à cette pièce. A l'étage, les toilettes sont condamnées: d'énormes fissures sont apparues et sont la preuve de l'instabilité du bâtiment.

Des filets pour les débris du plafond

Dans le majestueux hall du palais de justice, un large filet surplombe la pièce. "Le filet a été installé en 2016", précise Valérie Moreau, présidente de la division Mons du Tribunal de première instance. " Ils ont été posés parce que des morceaux tombaient et risquaient de blesser les personnes. Les travaux devaient suivre dans les mois qui suivaient...Mais on attend toujours".

"Des réparations avec des bouts de ficelles"

Dans les bureaux, des torchons longent les fenêtres pour éponger l'eau de pluie. Les ascenseurs tombent très souvent en panne. Aucun accès n'est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Bref, pour le personnel, c'est un ras-le-bol qui dure. Les années passent. Et rien ne semble bouger. "Ça fait 20 ans que je travaille ici et, mon constat, c'est qu'il n'y a pas d'investissements réels dans les bâtiments qui se dégradent petit à petit. (...) C'est une rénovation en profondeur qu'il faut ici, pas des réparations avec des bouts de ficelles", conclut Valérie Moreau.