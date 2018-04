Le Pacrock festival de Pont-à-Celles fera son retour à la fin du mois d'août

Le Pacrock festival de Pont-à-Celles (Hainaut) est de retour en 2018, après une année d'absence. Le festival électro-rock alternatif, qui se tenait précédemment à la fin du printemps change ses habitudes et se déroulera le vendredi 31 août et le samedi 1er septembre. Les organisateurs ont dévoilé mardi les premiers noms de l'affiche: BRNS, It It Anita, Jean Jean et Fornet.

La soirée du vendredi sera dédiée à l'électro et la techno en collaboration avec la salle du Rockerill à Charleroi. La journée du samedi sera davantage axée sur l'indie-rock.